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Ударьте стволом дерева о землю: Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать новогоднюю ёлку

Новости. Общество
19:40, 18 Декабря 2020
фото: © pixabay.com
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Роспотребнадзор Карелии напомнил, на что обратить внимание при выборе новогоднего дерева.

Специалисты Роспотребнадзора советуют приобретать живую ёлку на городском ёлочном базаре или в лесничестве. Новогодние ярмарки с середины декабря открываются на розничных рынках и на территориях, прилегающих к торговым центрам. Покупать ёлки "с рук", у так называемых "чёрных лесорубов", незаконно. Чтобы избежать покупки незаконно вырубленной ёлки, приобретайте дерево только в официальных точках продаж, желательно при наличии у продавца договора с питомником елей о покупке деревьев.

Выбирайте ёлку с ровным, достаточно толстым стволом без трещин. Дерево с тонким стволом не простоит долго. Ветви должны быть гибкими. Иголки должны быть насыщенного изумрудного цвета, эластичными и крепко держаться на ветках. Ударьте стволом дерева о землю или слегка потрясите ёлку - если иголки сильно осыпаются, это плохой признак. Разотрите несколько хвоинок в ладонях - должен ощущаться характерный запах хвои. Это признак свежесрубленного дерева.

Попросите продавца упаковать дерево в пластиковую сетку – рукав. Дома обязательно дайте дереву постепенно адаптироваться к теплу, поместив на 2-3 часа в прохладное место, например, на балкон.

Любителям искусственных новогодних деревьев тоже есть на что обратить внимание. Ветки дерева должны быть надёжно закреплены, хвоя на ветках также должна крепко держаться. Слегка потяните за хвоинки, они не должны отрываться. Проведите по ветке ладонью против роста хвоинок, сожмите веточку в ладони, при этом качественные хвоинки быстро примут первоначальную форму и не будут осыпаться. На концах ветвей не должно быть острых краёв, оголённой проволоки, зазубрин.

Качественная и безопасная искусственная ёлка должна быть изготовлена из огнеустойчивых материалов или обработана специальными составами, исключающими возгорание. На упаковке ёлки обязательно должна присутствовать информация о пожарной безопасности. 

Экологическая безопасность - одно из важнейших условий правильного выбора искусственных ёлок. Ёлка не должна источать неприятный химический запах и не должна иметь в составе опасных для здоровья человека веществ. Чтобы убедиться в этом, попросите продавца показать вам сертификат качества.

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