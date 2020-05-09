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Роспотребнадзор разъяснил, какие промтоварные магазины первыми выйдут из-под карантинного запрета

Новости. Общество
13:28, 10 Мая 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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Небольшие магазины одежды и обуви откроются уже на первом этапе снятия ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса.

Об этом сообщила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова порталу стопкоронавирус.рф.

"Сюда входят небольшие магазины одежды и обуви, которые могут позволить посетителям соблюдать дистанцию. На первом этапе площадь торгового зала не должна превышать 400 кв. м", — сказала Руженцова.

Она также разъяснила, что подразумевается под формулировкой: "вновь откроются предприятия, деятельность которых непосредственно связана с потребителями".

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
12345
2020-05-10 15:22:52
а кто эти ограничения контролировать будет? Был недавно в одном из продуктовых ... маркетов - никто никакую социальную дистанцию не контролирует. Полосочки на полу нарисовали и все. Охрана магазинов могла бы этим заниматься, но не делает. Почему?
grisha
2020-05-10 15:49:42
12345, это не их компетенция. Не имеют юридических оснований, их дело охранять, а не учить кому где стоять и контролировать наличие намордников.
Asu
2020-05-10 15:02:09
зимние с начесом
новый
2020-05-10 14:20:22
Ура ! Штаны !
Саныч
2020-05-10 15:13:30
новый, это у тебя, необразованного, штаны, а у нас, либералов, брюки!
Гость
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