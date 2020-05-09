Роспотребнадзор разъяснил, какие промтоварные магазины первыми выйдут из-под карантинного запрета

Небольшие магазины одежды и обуви откроются уже на первом этапе снятия ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса.
Об этом сообщила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова порталу стопкоронавирус.рф.
"Сюда входят небольшие магазины одежды и обуви, которые могут позволить посетителям соблюдать дистанцию. На первом этапе площадь торгового зала не должна превышать 400 кв. м", — сказала Руженцова.
Она также разъяснила, что подразумевается под формулировкой: "вновь откроются предприятия, деятельность которых непосредственно связана с потребителями".
Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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