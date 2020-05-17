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Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта при пандемии коронавируса

Новости. Общество
13:20, 18 Мая 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Специалисты Роспотребнадзора подготовили рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, сообщается на сайте федеральной службы.

Общими для всех видов транспорта являются такие требования, как обязательный контроль температуры сотрудников и пассажиров, обеспечение их масками, перчатками, антисептиками, соблюдение социальной дистанции, дезинфекция оборудования.

Так, например, при постепенном возобновлении воздушного сообщения между регионами, Роспотребнадзор рекомендует учитывать существующие ограничения по режиму изоляции в регионе прибытия в отношении въезжающих граждан из других регионов.

При продаже билетов следует руководствоваться принципом социального дистанцирования при заполнении салона самолета. Количество пассажиров, перевозимых на воздушном судне, не должно превышать 50 % от общего количества посадочных мест, а также на этапе регистрации на рейс – исключение рассадки пассажиров на посадочные места, расположенные в непосредственной близости друг к другу, в том числе относительно одного ряда впереди и одного ряда позади посадочного места, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Напомним, с 18 мая в Петрозаводске возобновлена работа троллейбусов на определенных условиях.

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