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Роспотребнадзор разрешил преподавателям вузов старше 65 лет работать очно

Новости. Общество
22:00, 02 Сентября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Артем Коротаев
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Снято ограничение на очную работу преподавателей вузов старше 65 лет, а также сотрудников с хроническими заболеваниями.

"Роспотребнадзор внес изменения в МР 3.1./2.1.0205-20 "Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях высшего образования"... Теперь с учетом изменений педагогические работники в возрасте старше 65 лет, а также сотрудники с хроническими заболеваниями могут выполнять свои служебные обязанности по согласованию", - пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что изменения в методические рекомендации внесены с учетом изменения эпидемиологической обстановки и обращений министерства культуры России и Ассоциации учебных заведений искусства и культуры.

Ранее сообщалось, что ПетрГУ объявил дополнительный набор студентов. Документы принимаются до 7 сентября включительно.

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