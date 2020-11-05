Роспотребнадзор развеял миф о пользе лука и чеснока для иммунитета

Эксперт утверждает, что чеснок, лимон и лук являются полезными продуктами, но не могут резко укрепить иммунитет.

Резкое укрепление иммунитета с помощью лимона, чеснока, лука или аскорбиновой кислоты — это миф, в общий рацион продукты стоит включать, но риск заражения инфекциями они не снижают, заявила РИА Новости консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

"Очень большой миф, что чеснок, лимон и лук являются иммуномодуляторами. Это полезные продукты, их стоит включать в рацион, но не в качестве продукта, которые способен резко укрепить иммунитет", — сказала Провоторова.

Она отметила, что какого-то специального продукта — волшебной пилюли, способной усилить иммунитет, не существует. Иммунитет складывается из множества факторов, один из них — здоровое разнообразное питание. В рационе должно быть достаточное количество белков, получаемых из мясных и молочных продуктов, необходимое количество витаминов и микроэлементов, которые есть в свежих овощах, фруктах и зелени, подчеркнула Провоторова.

По ее словам, еще один популярный миф — необходимость в сезон простуд аскорбиновой кислоты, в виде лимонов, грейпфрутов, апельсинов.

"Как показали исследования, аскорбиновая кислота не влияет на длительность течения респираторной вирусной инфекции и не уменьшает риск инфицирования", — пояснила Провоторова.

Она подчеркнула, что назначать любые витаминные комплексы должен только врач, самостоятельно человек не может знать, каких витаминов достаточно, а каких нет. При их назначении самому себе пациент может получить неблагоприятную реакцию — гипервитаминоз, поэтому сначала нужно сдать анализы и определить есть ли дефицит витаминов, добавила эксперт.

При этом, подчеркнула собеседница агентства, нет необходимости в приеме каких-то специальных витаминов, если человек придерживается сбалансированного питания.