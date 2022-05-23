Роспотребнадзор считает, что рисков серьезного подъема заболеваемости ковидом в России нет

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что исключать подъема заболеваемости к осени нельзя.

Ученые на сегодняшний день не видят рисков серьезного подъема заболеваемости ковидом в России из-за отсутствия существенных мутаций коронавируса. Однако исключать подъема к осени нельзя, сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом информирует ТАСС.

«Если говорить о коронавирусе, то совершенно очевидно сегодня, что каждая новая волна в мире и каждая из стран была связана с тем генновариантом коронавируса, с которым население страны не встречалось. <…> Каждая новая волна была связана с приходом нового варианта. <…> Сегодня есть изменения внутри „омикрона“ <…>, но пока в мире нет нового варианта. Так как у нас население переболело достаточно высоко, несложно, нетяжело, но в большом количестве, рисков высокой новой волны наши ученые сейчас не видят, к осени — возможно», — сказала она в эфире радиостанции «Комсомольская правда».