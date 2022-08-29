Роспотребнадзор оценил вероятность заражения от комаров в Карелии Лихорадкой Западного Нила

Управление Роспотребнадзора по Карелии поставило под сомнение заявление московских врачей о том, что поступившая к ним пациентка с диагнозом Лихорадка Западного Нила могла заразиться в Карелии.

Об этом говорится в официальном ответе Управления на запрос «Столицы на Онего».

Поводом стало сообщение на официальном сайте Инфекционной клинической больницы № 2 Департамента здравоохранения Москвы. Там рассказали о поступившей к ним пациентке, которая якобы заразилась Лихорадкой Западного Нила после укуса комара в Карелии.

«Силами ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии Республика Карелия“ ежегодно исследуются комары на наличие возбудителя Лихорадки Западного Нила, находок не было. Республика Карелия в силу своих климатических условий не является эндемичной территорией для Лихорадки Западного Нила», — говорится в письме Управления.

Там также отметили, что не получали от своих коллег из Управления Роспотребнадзора по Москве информации о заболевшей.

«Таким образом Управление не располагает данными эпидемиологического анамнеза заболевшей, сроками заболевания. Сам факт нахождения заболевшей в Республике Карелия не свидетельствует о том, что источник инфекции находится на нашей территории», — заключили в карельском Управлении.