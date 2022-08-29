890x80
Реклама
Приняты поправки к закону о рекламе
29.08.2022 15:03
Жесткое ДТП в двумя автомобилями произошло в Петрозаводске, есть пострадавшие (ВИДЕО)
Сегодня 09:03
Вирусолог описал одновременное заболевание гриппом и COVID-19
08.09.2022 20:30

Роспотребнадзор оценил вероятность заражения от комаров в Карелии Лихорадкой Западного Нила

Новости. Общество
15:29, 09 Сентября 2022
фото: © «Столица на Онего»

Новости партнеров

Управление Роспотребнадзора по Карелии поставило под сомнение заявление московских врачей о том, что поступившая к ним пациентка с диагнозом Лихорадка Западного Нила могла заразиться в Карелии.

Об этом говорится в официальном ответе Управления на запрос «Столицы на Онего».

Поводом стало сообщение на официальном сайте Инфекционной клинической больницы № 2 Департамента здравоохранения Москвы. Там рассказали о поступившей к ним пациентке, которая якобы заразилась Лихорадкой Западного Нила после укуса комара в Карелии.

«Силами ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии Республика Карелия“ ежегодно исследуются комары на наличие возбудителя Лихорадки Западного Нила, находок не было. Республика Карелия в силу своих климатических условий не является эндемичной территорией для Лихорадки Западного Нила», — говорится в письме Управления.

Там также отметили, что не получали от своих коллег из Управления Роспотребнадзора по Москве информации о заболевшей.

«Таким образом Управление не располагает данными эпидемиологического анамнеза заболевшей, сроками заболевания. Сам факт нахождения заболевшей в Республике Карелия не свидетельствует о том, что источник инфекции находится на нашей территории», — заключили в карельском Управлении.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.09.2022, 10:14
«Бабье лето» идет в Карелию
03.09.2022, 09:15
Многодетная семья из Карелии получила орден «Родительская слава»
07.09.2022, 14:05
Жители населенного пункта в Карелии попросили не включать им отопление
06.09.2022, 07:40
Два исколотых трупа были найдены на окраине города в Карелии
08.09.2022, 06:40
Просто космос: как будет выглядеть площадь Гагарина в Петрозаводске после реконструкции (ФОТО)
07.09.2022, 12:58
Стало известно, будет ли Финляндия ограничивать въезд для российских туристов, как страны Балтии

Чтиво

01.09.2022 10:22
Без политики
Виртуальный мир без ограниченных возможностей
Как специальные компьютерные игры помогают инвалидам в Карелии адаптироваться в реальном мире.
От Цыганской горки до Аллеи Согласия (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18.08.2022 08:00
«Сейчас нужно отстраняться от агрессивных стилей»
17.08.2022 12:37
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.