Роспотребнадзор в Карелии арестовал 10 партий сомнительной молочки

Сотрудники управления Роспотребнадзора обнаружили на прилавках магазинов в Карелии некачественную молочную продукцию.

По данным ведомства, в течение полугода проверку прошли 43 организации, занимающиеся оборотом молочной продукции. Сотрудники Роспотребнадзора побывали на 98 объектах торговли.

Лабораторно исследовано 150 проб молочной продукции по показателям качества и безопасности. Превышений допустимых уровней содержания токсичных элементов, пестицидов, радионуклидов в молочке при этом не выявлено. Но удельный вес несоответствующих проб молочной продукции по физико-химическим показателям составил 8,4%, что на 1,4% выше показателя за аналогичный период 2020 года. А по микробиологическим показателям удельный вес несоответствующих проб составил 7,3%. В прошлом году этот показатель был на уровне 5,1%.

К основным нарушениям, выявленным Роспотребнадзором, относятся нарушение условий хранения продукции и реализация продукции с истекшим сроком годности.

По результатам проверок Управление наложило арест на 10 партий молочки весом в 17,52 кг. Продавцы некачественно продукции были оштрафованы на 130 тысяч рублей.

Кроме того, в этом году Роспотребнадзор провел плановые проверки в отношении местных изготовителей молочной продукции - ЗАО «Холод Славмо» и АО «Славмо».

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы все исследуемые пробы молочной продукции соответствовали требованиям законодательства по микробиологическим показателям и показателям подлинности молочной продукции.

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