Роспотребнадзор в Карелии оштрафовал продавцов некачественной молочки на 100 тысяч рублей

Специалисты управления Роспотребнадзора подвели итоги мониторинга за качеством и безопасностью молочной продукции, находящейся в обороте на потребительском рынке Карелии.

В 2020 году для исследования в лаборатории было направлено 454 пробы молочной продукции. В исследованных образцах молочки превышений допустимых уровней содержания токсичных элементов, пестицидов, радионуклидов не выявлено, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

Удельный вес несоответствующих проб молочной продукции по физико-химическим показателям составил 7,6%, что ниже показателя за 2019 год (9,5 %). По микробиологическим показателям пробы находятся на уровне прошлого года - 5,0%.

Среди выявленных нарушений – ненадлежащие условия хранения молочной продукции, отсутствие контроля за соблюдением температурно-влажностного режима хранения молочки, реализация продукции с истекшим сроком годности.

По результатам проверок Управление изъяло из магазинов 9 партий молочной продукции весом в 4,2 кг. Виновных оштрафовали на 100 тысяч рублей.