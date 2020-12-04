Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"В семье не без урода": Песков прокомментировал претензии народа к чиновникам 10
04.12.2020 19:40
Изменятся условия движения транспорта в центре Петрозаводска 2
Сегодня 09:32
Федеральные власти обратили внимание на стремительный рост заболеваемости COVID-19 в Карелии 10
04.12.2020 18:11
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: РЕКОРДЫ КОРОНАВИРУСА, ПЕРЕВОД ШКОЛЬНИКОВ НА ДИСТАНТ И СМЕРТЬ ШЕГЕЛЬМАНА
04.12.2020 21:00
Выросло количество больных коронавирусом в Карелии в тяжелом состоянии
Сегодня 09:16
Парфенчиков решил больше не публиковать сводки о коронавирусе на своей странице 1
Сегодня 08:34
Силовики предотвратили убийство известного юриста в День юриста
04.12.2020 21:30

Роспотребнадзор в Карелии сообщил о росте жалоб на мошенничества при продаже автомобилей

Новости. Общество
15:03, 05 Декабря 2020
фото: Руслан Шамуков/ТАСС
Загрузка...

Управление Роспотребнадзора по Карелии подготовило разъяснения, связанные с увеличением количества обращений граждан, столкнувшихся с обманом и навязыванием дополнительных товаров и услуг при покупке новых и подержанных автомобилей в автосалонах.

Роспотребнадзор составил перечень типичных нарушений прав потребителей.

Продавец на своих сайтах указывает заниженную стоимость автомобиля для привлечения клиентов непосредственно в автосалон.

До показа автомобиля или заключения договора-купли продажи продавец настаивает на подписании предварительного договора с передачей первоначального взноса, при этом в договоре содержатся условия об удержании всей суммы указанного взноса или его части.

При заключении договора купли-продажи автомобиля за счет кредитных средств потребителям предоставляется недостоверная информация о размере процентной ставки (в рекламе в интернете, на сайте или в рекламных буклетах указывается процентная ставка существенно ниже той, которая указывается в договоре).

Навязываются различные товары, работы, услуги при покупке автомобиля (предлагается более дорогая комплектация автомобиля, установка дополнительного оборудования, страхование, сервисные работы и т.п.)

Роспотребнадзор рекомендует покупателям быть особенно внимательными следующих случаях.

Если заявлена слишком низкая цена транспортного средства. Если предлагают подписать договор и внести авансовый платеж до осмотра автомобиля. Если в офисе продаж нет полного комплекта документов на автомобиль, а также обязательных информационных сведений о продавце.

Кроме того, необходимо проверить дату постановки автосалона на налоговый учет. Если это произошло недавно, то такая фирма может оказаться мошеннической.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.11.2020, 15:35
Две новые автодороги планируется построить в Петрозаводске
03.12.2020, 19:44
Парфенчиков отправил школьников Карелии на каникулы и дистант (СРОЧНО)
30.11.2020, 14:39
Жительница Карелии требует вмешательства омбудсмена Бойченко в ситуацию с "бардаком в поликлиниках"
02.12.2020, 09:17
Новый рекорд по числу зараженных коронавирусной инфекцией за сутки установлен в Карелии
02.12.2020, 09:21
Число жертв коронавируса в Карелии выросло до 106
28.11.2020, 16:06
Минздрав Карелии:  Каждый, кто контактировал с больным коронавирусом, обязан самоизолироваться

Аналитика

04.12.2020 14:20
Обществоведение
Хотите как в Новокузнецке? 7
Частные перевозчики заявили, что будут участвовать в реформе общественного транспорта в Петрозаводске наравне с чиновниками и депутатами.
Флаг Ухтинской республики как "нематериальная культурная ценность" 9
04.12.2020 12:53
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
02.12.2020 13:00
Вепсы готовы пожаловаться на лесозаготовку в ООН 2
02.12.2020 12:51
Власти Карелии ждут заявок от инвесторов на переработку мусора 1
01.12.2020 15:09
Вся аналитика

Чтиво

02.12.2020 13:15
Без политики
Костная клиника: таблетки вас не спасут
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
Включите "режим сбережения энергии"
30.11.2020 12:37
Почему российская комедия "Непосредственно Каха!" бьёт все рекорды
26.11.2020 09:55
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»