Роспотребнадзор в Карелии сообщил о росте жалоб на мошенничества при продаже автомобилей

Управление Роспотребнадзора по Карелии подготовило разъяснения, связанные с увеличением количества обращений граждан, столкнувшихся с обманом и навязыванием дополнительных товаров и услуг при покупке новых и подержанных автомобилей в автосалонах.

Роспотребнадзор составил перечень типичных нарушений прав потребителей.

Продавец на своих сайтах указывает заниженную стоимость автомобиля для привлечения клиентов непосредственно в автосалон.

До показа автомобиля или заключения договора-купли продажи продавец настаивает на подписании предварительного договора с передачей первоначального взноса, при этом в договоре содержатся условия об удержании всей суммы указанного взноса или его части.

При заключении договора купли-продажи автомобиля за счет кредитных средств потребителям предоставляется недостоверная информация о размере процентной ставки (в рекламе в интернете, на сайте или в рекламных буклетах указывается процентная ставка существенно ниже той, которая указывается в договоре).

Навязываются различные товары, работы, услуги при покупке автомобиля (предлагается более дорогая комплектация автомобиля, установка дополнительного оборудования, страхование, сервисные работы и т.п.)

Роспотребнадзор рекомендует покупателям быть особенно внимательными следующих случаях.

Если заявлена слишком низкая цена транспортного средства. Если предлагают подписать договор и внести авансовый платеж до осмотра автомобиля. Если в офисе продаж нет полного комплекта документов на автомобиль, а также обязательных информационных сведений о продавце.

Кроме того, необходимо проверить дату постановки автосалона на налоговый учет. Если это произошло недавно, то такая фирма может оказаться мошеннической.