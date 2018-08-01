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Новости. Общество
13:32, 01 Августа 2018

Роспотребнадзор: В жару рабочий день может быть сокращен на 4 часа

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Роспотребнадзор напомнил работодателям о режиме работы в жару.

Так, по трудовому законодательству, если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градусов, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час, пишет "Российская газета".

При повышении температуры до 29 градусов - на два часа, при температуре 30,5 градусов - на четыре часа.

Для профилактики перегревания организма необходимо организовать рациональный режим работы. На открытом воздухе при температуре в 32,5 градуса можно работать не более 15-20 минут, и то только если такая работа не терпит отлагательства, после чего нужно делать 10-минутные перерывы. И уходить в помещения. Но не в холодные, иначе есть опасность получить простуду.

Для защиты от чрезмерного теплового излучения необходимо использовать специальную одежду или одежду из плотных сортов ткани. Рекомендуется допускать к такой работе лиц не моложе 25 и не старше 40 лет.

Люди, работающие на жаре, должны быть в полной мере обеспечены питьевой водой. Но опять же не ледяной.

Рекомендуемая температура питьевой воды, напитков, чая - плюс 10 - 15 градусов. Работодатели также могут выдавать своим работникам молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, витаминизированные напитки, кислородно-белковые коктейли.

Пить воду следует часто и понемногу, чтобы поддерживать хорошую гидратацию организма (оптимальное содержание воды в организме, которое обеспечивает его нормальную жизнедеятельность, обмен веществ). При температуре воздуха более 30 градусов нужно выпивать не менее полутора литров воды в час - примерно одну чашку каждые 20 минут.

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Комментарии

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Кирюха непутёвый
2018-08-01 13:57:26
" может быть " , а может и не быть . Это не позиция контролирующего органа . ! Должно быть " , другое дело .
Гость
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