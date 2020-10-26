Роспотребнадзор ввел масочный режим (СРОЧНО)

В России ужесточили меры по борьбе с коронавирусом.

Роспотребнадзор предписал россиянам носить маски в местах массового скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах. Постановление вступает в силу с 28 октября, пишет РИА Новости.

Также ведомство запретило зрелищно-развлекательные мероприятия и работу кафе с 23.00 до 06.00. В транспорте, такси, магазинах, ресторанах и театрах должны усилить режим дезинфекции.

Регионам рекомендовано проводить не менее 150 исследований на коронавирус на 100 тысяч населения.