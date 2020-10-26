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Роспотребнадзор ввел масочный режим (СРОЧНО)

Новости. Общество
10:40, 27 Октября 2020
фото: © Столица на Онего
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В России ужесточили меры по борьбе с коронавирусом.

Роспотребнадзор предписал россиянам носить маски в местах массового скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах. Постановление вступает в силу с 28 октября, пишет РИА Новости.

Также ведомство запретило зрелищно-развлекательные мероприятия и работу кафе с 23.00 до 06.00. В транспорте, такси, магазинах, ресторанах и театрах должны усилить режим дезинфекции.

Регионам рекомендовано проводить не менее 150 исследований на коронавирус на 100 тысяч населения.

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Комментарии

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Михаил
2020-10-27 12:21:11
Маски носить очень вредно!!!
Не понимаю как люди ещё работают в масках? С ума можно сойти!
Дима
2020-10-27 11:07:44
Ну всё, хана коронавирусу теперь!
Os
2020-10-27 11:01:53
А в подъездах жилых домов надо маски носить? РПН не разъяснил.
666
2020-10-27 11:25:57
Os, в квартирах , дачах , сарайках тоже , для слабонервных .
кир
2020-10-27 10:59:03
Самобытные не хотят.
666
2020-10-27 10:56:21
А на основании какого Федерального Закона пояснили бы . Предписано и написано на заборе много чего .
протестанутый
2020-10-27 10:52:43
Шах и мат трактирщикам
Гость
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