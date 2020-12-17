Роспотребнадзор заявил о клеточном иммунитете у привитых "ЭпиВакКороной"

После вакцинации "ЭпиВакКороной" у большей части добровольцев клеточный иммунитет к коронавирусу появляется через 5-6 недель.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Уже через 5-6 недель после вакцинации у большей части добровольцев, привитых вакциной "ЭпиВакКорона", наблюдалась индукция выраженного специфического Т-клеточного иммунного ответа, при этом антитела вырабатывались раньше", - говорится в сообщении.

Вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины.

Ранее сообщалось, что в Карелию поступили две партии вакцины "Спутник V" для иммунизации против коронавирусной инфекции.