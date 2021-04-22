Роспотребнадзор закрыл в Петрозаводске два бассейна

В настоящее время работа бассейнов H2O и «Онего» в Петрозаводске временно приостановлена.

По информации администрации бассейнов в воде превышено содержание хлороформа, сообщается в паблике "Спорт – норма жизни Карелия"

Согласно СанПиН, с таким содержанием хлороформа в воде бассейны не могут работать. Напомним, что нормы СанПиН были изменены в марте текущего года: допустимое содержание хлороформа – 0,06 мг/л; ранее показатель был – 0,1 мг/л.

По словам администрации ,ежегодно весной в воде отмечается повышение уровня хлороформа, качество воды падает, повышается цветность. Подобные ситуации бывали и раньше.

В ближайшее время руководителями бассейнов будут проводиться анализы воды, предприняты меры по восстановлению допустимого уровня хлороформа. По предварительным данным, для восстановления качества воды потребуется около двух недель, после чего работа учреждений возобновится.

Ранее сотрудник бассейна H2O сообщил, что спорткомплекс закрыл Роспортребнадзор из-за плохого качества воды.