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Роспотребнадзор закрыл в Петрозаводске два бассейна

Новости. Общество
15:43, 23 Апреля 2021
фото: © freepik.com
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В настоящее время работа бассейнов H2O и «Онего» в Петрозаводске временно приостановлена.

По информации администрации бассейнов в воде превышено содержание хлороформа, сообщается в паблике "Спорт – норма жизни Карелия"

Согласно СанПиН, с таким содержанием хлороформа в воде бассейны не могут работать. Напомним, что нормы СанПиН были изменены в марте текущего года: допустимое содержание хлороформа – 0,06 мг/л; ранее показатель был – 0,1 мг/л.

По словам администрации ,ежегодно весной в воде отмечается повышение уровня хлороформа, качество воды падает, повышается цветность. Подобные ситуации бывали и раньше.

В ближайшее время руководителями бассейнов будут проводиться анализы воды, предприняты меры по восстановлению допустимого уровня хлороформа. По предварительным данным, для восстановления качества воды потребуется около двух недель, после чего работа учреждений возобновится.

Ранее сотрудник бассейна H2O сообщил, что спорткомплекс закрыл Роспортребнадзор из-за плохого качества воды.

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Комментарии

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Изя
2021-04-23 16:29:08
ПТЗ -город 5 морей , пляжей нет . бассейно тоже ))) :)
Бородатый
2021-04-23 16:26:16
Хлороформ!!! В бассейне!!! Да, вы одичали.
udo
2021-04-23 15:54:03
Цветность воды в губе, где воду берут, повышается из-реки Шуя, что впадает в оную губу. Брать воду от Ивановских островов ума и смелости не хватило.
Гость
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