Роспотребназдор: Госпиталю для ветеранов войн в Петрозаводске не требовалось согласования для приема больных коронавирусом

В Управлении Роспотребнадзора по Республике Карелия ответили на обращение бывшего депутата горсовета.

Госпиталю для ветеранов войн в Петрозаводске не требовалось получения согласования Роспотребнадзора на размещение в нем монопрофильного центра по оказанию помощи больным коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила временно исполняющая обязанности руководителя республиканского управления Роспотребнадзора Людмила Котович в ответ на обращение бывшего депутат городского совета Анатолия Александровского.

В своем обращении экс-депутат отметил тот факт, что непосредственной близости от госпиталя – на расстоянии 15-30 метров – находятся два жилых дома, в которых проживают более двухсот человек, в том числе пенсионеры и дети. По мнению Александровского, тем самым в Петрозаводске нарушаются действующие санитарно-эпидемиологические нормы на размещение инфекционных стационаров, что создает угрозу жизни и здоровью для жильцов соседних домов.

Как говорится в ответе госпожи Котович, госпиталь для ветеранов войн осуществляет свою деятельность на основании ранее выданной ему лицензии, а постановление федерального правительства от 3 апреля 2020 года "О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году" позволяет госпиталю не переоформлять ему эту лицензию. Между тем госпиталь для ветеранов войн никогда прежде не являлся инфекционным стационаром.