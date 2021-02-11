Роспотребназор забраковал более 300 кг мясной продукции в Карелии в 2020 году

В 2020 году 36 партий мясных продуктов попали под арест после проверок карельского управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в прошлом году сотрудники Роспотребнадзора проверили 42 организации, включая индивидуальных предпринимателей, которые изготавливают и продают мясную продукцию. Проверки прошли на 53 объектах, на 37 из них были выявлены нарушения.

В лаборатории были исследованы 382 пробы мясной продукции по показателям качества и безопасности. Превышений допустимых уровней содержания токсичных элементов, пестицидов, радионуклидов, антибиотиков обнаружено не было. При этом удельный вес несоответствующих проб мясной продукции по микробиологическим показателям составил 10,4 %, что находится на уровне показателя 2019 года. По физико-химическим показателям (содержание массовой доли белка) удельный вес несоответствующих проб составляет 1,9%, что в 2 раза больше показателя 2019 года.

К основным нарушениям, выявленным в ходе проверок, относятся: нарушение условий хранения мясной продукции, отсутствие контроля за соблюдением температурно-влажностного режима хранения мясной продукции, отсутствие маркировочных ярлыков.

По результатам проверок Управление забраковало 36 партий мясной продукции весом в 313,2 кг. Нарушители были оштрафованы на 863 тыс. рублей.

Ранее Роспотребнадзор в Карелии оштрафовал продавцов некачественной молочки на 100 тысяч рублей.