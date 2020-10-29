Росприроднадзор: 600 литров масла, попавшие в реку Кемь после аварии на Белопорожской ГЭС-2, убраны

Работы по ликвидации загрязнения реки Кемь нефтепродуктами завершены в полном объеме, сообщает пресс-служба правительства Карелии.

Восстановление грунтовой плотины планируется завершить до 1 ноября.

Напомним, в результате аварийной ситуации на Белопорожской ГЭС-2 нефтепродукты попали в реку Кемь.

Для контроля за устранением последствий подмыва части грунтовой плотины Белопорожской ГЭС на территории Кемского района создана рабочая группа, которая обследовала береговую полосу в районе поселка Шомба, расположенного в 10 км ниже по течению реки Кемь. Признаков попадания вредных веществ в воду в виде пленки нефтепродуктов не обнаружено, имеется значительное замутнение воды, вызванное попаданием взвешенных неорганических веществ, вследствие размыва материалов плотины и прилегающей территории.

Для обеспечения безопасности работ по перекачке трансформаторного масла в утилизационную емкость, исключения попадания нефтепродуктов в реку Кемь, привлечена специализированная организация ООО АСФ "СМАРП".

Специалистами подведомственного Управлению Росприроднадзора были отобраны пробы воды на месте происшествия, проводятся лабораторные исследования.

Посредством авиаразведки беспилотным авиа средством на удалении 4-5 км от станции зафиксировано нахождение радужной пленки, прибитой к берегу, ориентировочно длина пятна 1,5-2 км. Берег реки обработан специальным сорбентом.

Работы по ликвидации загрязнения водного объекта нефтепродуктами завершены в полном объеме 28 октября.

Строительные работы по поднятию и укреплению грунтовой перемычки на Белопорожской ГЭС осуществлены в две смены, работы по восстановлению грунтовой плотины планируется завершить до 1 ноября.

Контроль за проведением восстановительных работ будет продолжен.

Напомним, вечером 24 октября чрезвычайная ситуация произошла на ГЭС-2, которая расположена на левом берегу реки Кемь. Дамбу прорвало с левой стороны электростанции. Длина прорыва – около 20 метров.