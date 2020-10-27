Разрушенную дамбу на Белопорожской ГЭС-2 в Карелии сняли с высоты птичьего полета (ФОТО)

Дамбу прорвало 24 октября, из разбитого трансформатора вылилось более 600 литров масла в реку Кемь.

Напомним, вечером 24 октября чрезвычайная ситуация произошла на ГЭС-2, которая расположена на левом берегу реки Кемь. Дамбу прорвало с левой стороны электростанции. Длина прорыва – около 20 метров.

Гендиректор компании "КСМ", которая ведет строительство электростанции, Николай Макаров сообщил "Столице на Онего", что комиссия с участием представителей Ростехнадзора, застройщика, проектировщиков будет разбираться в причинах произошедшего на ГЭС-2.

На сегодняшний день ведутся работы по устранению последствий аварии, а также идет локализации и ликвидации загрязнения реки Кемь трансформаторным маслом.











Фото с высоты птичьего полета Белопорожской ГЭС-2 предоставило МЧС Карелии.