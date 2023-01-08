Росреестр и Кадастровая палата Карелии проведут горячие линии

На сайте правительства Карелии опубликовали расписание горячих линий в Росреестре и Кадастровой палате республики.
В течение января 2023 года специалисты Управления Росреестра и Кадастровой палаты проведут несколько горячих линий, в ходе которых проведут консультации со всеми желающими.
Две горячие линии, 17 и 31 января, проведет Кадастровая палата.
Тринадцать горячих линий по различным вопросам проведут с 10 по 30 января специалисты Управления Росреестра республики.
Подробное расписание консультаций смотрите на сайте правительства Карелии.
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