Росреестр и Кадастровая палата Карелии проведут горячие линии

На сайте правительства Карелии опубликовали расписание горячих линий в Росреестре и Кадастровой палате республики.

В течение января 2023 года специалисты Управления Росреестра и Кадастровой палаты проведут несколько горячих линий, в ходе которых проведут консультации со всеми желающими.

Две горячие линии, 17 и 31 января, проведет Кадастровая палата.

Тринадцать горячих линий по различным вопросам проведут с 10 по 30 января специалисты Управления Росреестра республики.

Подробное расписание консультаций смотрите на сайте правительства Карелии.