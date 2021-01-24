Росреестр в Карелии объяснил, как отличить официальный сайт от двойников, созданных мошенниками

Карельское Управление Росреестра обратилось к жителям республики с предостережением о появлении интернет-сайтов, дублирующих внешний вид официального сайта Росреестра.

"Цель создания таких сайтов-двойников – привлечь внимание, вынудить заявителей оформить заявление на предоставление онлайн-услуг и заплатить деньги", - говорится в сообщении пресс-службы Управления.

Для привлечения внимания заявителей на сайтах-двойниках используются заманчивые рекламные предложения: "выписка о недвижимости за 5 минут", "справки из ЕГРН дешевле, чем в МФЦ" и т.п. Также для введения граждан в заблуждение применяются схожие адреса сайтов, которые отличаюбтся от официального всего на один символ.

"Росреестром проводится работа по блокировке таких ресурсов. Однако сайты-двойники появляются вновь, поскольку услуги в сфере недвижимости – самые востребованные. Электронные сервисы Росреестра размещены на официальном сайте https://rosreestr.gov.ru/site/ . Будьте бдительны", - предупредили в Управлении.