Росрыболовство РФ: Товарное рыбоводство наиболее развито в Карелии

Заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов заявил, что Россия планирует на 30% увеличить объем вылова в водах Арктики. В данный момент Карелия и Мурманская область занимают лидирующие положения в рыбоводстве.

Россия может примерно на 30% нарастить объем добычи водных биоресурсов в национальных водах Арктики, в первую очередь за счет освоения сайки, моллюсков, иглокожих и водорослей. Об этом говорится в сообщении Росрыболовства.

"В арктических водах исключительной экономзоны Российской Федерации сейчас добывается 250-260 тысяч тонн водных биоресурсов, при этом состояние малоосваиваемых или неосваиваемых запасов позволяет в перспективе прогнозировать увеличение вылова на 80-100 тысяч тонн", - рассказал Соколов.

Для достижения этой цели необходимо качественно оценить эти запасы и разработать технологии по их переработке, получению востребованного на рынке продукта, пишет ТАСС.

Большое значение для обеспечения населения арктических районов доступной и качественной рыбной продукцией, а также создания дополнительных рабочих мест имеет товарная аквакультура. Сейчас товарное рыбоводство наиболее развито в Мурманской области и Республике Карелия.