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Новости. Экономика
09:43, 16 Апреля 2019
фото: Россельхозбанк

Россельхозбанк дал старт запуску сервиса Huawei Pay

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Россельхозбанк в числе первых банков на российском рынке запустил новый сервис Huawei Pay для держателей карт UnionPay.

Зарегистрировав действующую карту UnionPay в платежном приложении «Кошелек Huawei», клиенты Банка смогут использовать смартфоны Huawei или Honor для оплаты повседневных покупок в торгово-сервисных предприятиях, принимающих бесконтактные банковские карты UnionPay в России и других странах мира. Процесс подключения карты к платежному сервису Huawei Pay занимает всего несколько минут. За регистрацию карты и проведение платежей с помощью мобильного устройства РСХБ комиссия не взимается.

"Наши клиенты уже оценили и активно пользуются мобильными платежными приложениями для совершения покупок. В линейке Россельхозбанка каждый может найти удобный для себя отечественный или международный сервис. И мы рады, что РСХБ одним из первых банков на российском рынке предложил Huawei Pay для своих держателей карт UnionPay. Уверена, что новое решение будет интересно, в первую очередь, клиентам, которые ждут выхода новинок в области современных инновационных средств платежей", - отметила первый заместитель Председателя Правления АО "Россельхозбанк" Ирина Жачкина.

"Внедрение сервиса Huawei Pay – это огромный шаг для развития бизнеса UnionPay International в России. До этого момента Huawei Pay был доступен только для держателей карт UnionPay на материковом Китае. Россия стала вторым рынком, где держатели карт UnionPay могут использовать мобильное платежное приложение. Мы надеемся, что Huawei Pay будет полезным и удобным средством платежа для большинства держателей карт UnionPay и будет способствовать увеличению использования данных карт в России и во время поездок за рубежом", - сказал генеральный директор компании UnionPay в России Fan Jiguang.

Россельхозбанк в числе первых банков в России внедряет и развивает современные технологические решения, которые позволяют существенно упростить совершение банковских операций для клиентов. В настоящее время в Банке внедрены основные аналогичные платежные сервисы: Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Mir Pay и Garmin Pay. При этом, особое внимание Банк уделяет вопросам безопасности проведения операций, защиты данных и надежности передачи информации.

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