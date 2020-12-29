Россельхозбанк предлагает более 100 типовых проектов ИЖС

Сельская ипотека значительно снизила финансовую нагрузку заемщикам, которые решили построить жилой дом.

Вместо средней стандартной ставки по рынку в размере 8-11% годовых клиент Россельхозбанка по сельской ипотеке оплачивает проценты по ставке от 2,7% годовых. При этом Банк собрал базу типовых проектов индивидуального строительства жилья, которые позволяют с учетом климатических условий различных регионов страны грамотно подобрать конструктивные элементы строения и построить уютный, теплый дом. Сейчас таких проектов более 100.

"Многие мечтают построить собственный дом по понравившемуся проекту на сельской территории. В следующем году мы ожидаем повышение спроса сельской ипотеки на строительство индивидуальных жилых домов. Банк готов к этому: было аккредитовано свыше 400 подрядных организаций, и их список пополняется. При этом типовые проекты жилья не потребуют длительного согласования между подрядной организацией, клиентом и банком и, таким образом, мы поможем заемщикам быстрее реализовать мечту о собственном новом доме", – прокомментировал директор Санкт-Петербургского регионального филиала Алексей Кольчик.

С типовыми проектами жилья клиенты могут ознакомиться при обращении в офис банка. При этом специалисты банка предлагают именно те проекты, которые уже одобрены в конкретном регионе: это зависит от ряда факторов, в том числе материалов и толщины стен, учитывающие климатические особенности региона. По желанию клиента могут быть предложены проекты, одобренные в других регионах.

Заявку на получение льготной сельской ипотеки в Россельхозбанке может подать любой гражданин страны в возрасте от 21 до 75 лет. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тыс. до 3 млн рублей (для Ленинградской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Дальневосточного федерального округа – 5 млн рублей), при этом первоначальный взнос начинается от 10%. Подобрать объект недвижимости и проверить, входит ли населенный пункт в список сельских территорий, можно на портале "Своё. Жильё".

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015 г.

Условия:

Процентная ставка 2,7% годовых при личном страховании заемщика, при отсутствии личного страхования – 3%

Сумма кредита от 100 тыс. до 5 млн. руб.

Валюта – Рубли РФ.

Срок кредита до 25 лет

Первоначальный взнос от 10%

Обеспечение по кредиту – Залог приобретаемой недвижимости

Льготная процентная ставка: при наличии личного страхования 2,7%, при отсутствии личного страхования 3%. Базовая процентная ставка – льготная процентная ставка, увеличенная на размер Ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.

Стандартная процентная ставка – 11,5%.

Информация о процентных ставках: Процентные ставки по ипотечному кредиту на строительство и покупку жилья на селе применяются следующим образом: Льготная процентная ставка: С даты заключения кредитного договора по дату изменения льготной процентной ставки на базовую или стандартную процентную ставку при наступлении событий, определенных условиями кредитного договора; Базовая процентная ставка:

В случае отказа Министерства сельского хозяйства РФ (далее – Минсельхоз России) в предоставлении Банку субсидий, основанием для которого является недостаток бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Минсельхоза России как получателя средств федерального бюджета на цели, указанные в Правилах утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.11.2019 № 1567 (далее – Правилах); а. Нарушение заемщиком целей использования кредита, указанных в Правилах. б. Невыполнение заемщиком обязательств по погашению основного долга и уплате начисленных процентов в соответствии с графиком платежей по кредитному договору (за исключением случая (случаев) возникновения в течение последних 180 календарных дней просроченных платежей по основному долгу и (или) процентам продолжительностью (общей продолжительностью) до 90 календарных дней включительно) до момента исполнения заемщиком своих просроченных обязательств по погашению основного долга, уплате начисленных процентов по кредитному договору

Страхование: Обязательное страхование имущества, принимаемого Банком в залог на весь срок кредита; Добровольное страхование жизни и здоровья Заемщика / Созаемщиков на весь срок кредита не является обязательным условием предоставления кредита и остается на усмотрение Заемщика/Созаемщиков. Привлечение созаемщиков в качестве Созаемщиков по кредиту могут выступать физические лица не более 3-х человек, в том числе не состоящие в родственной связи с Заемщиком. Супруг(а) Заемщика в обязательном порядке привлекается в качестве Созаемщика по кредиту.

Срок рассмотрения кредитной заявки до 5 рабочих дней.

Требования к заемщику/созаемщику: Возраст -не менее: 21 года; -не более: 65 лет при условии, что срок возврата кредита наступает до исполнения Заемщику 65 лет; -не более 75 лет при одновременном соблюдении следующих условий: -До момента исполнения Заемщику 65 лет должно пройти не менее половины срока кредита. -Наличие Созаемщика (срок возврата кредита наступает до исполнения Созаемщику 65 лет).

Гражданство – Российская Федерация. Стаж работы: Не менее 6 месяцев на последнем (текущем) месте работы; Не менее 1 года общего стажа за последние 5 лет; Для зарплатных клиентов Банка / клиентов с положительной кредитной историей в Банке: Не менее 3 месяцев на последнем (текущем) месте работы; Не менее 6 месяцев общего непрерывного стажа за последние 5 лет. Для клиентов, получающих пенсию в Банке: Не менее 6 месяцев на последнем (текущем) месте работы. Для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (ЛПХ) – Не менее 12 месяцев ведения личного подсобного хозяйства (наличие записи в похозяйственной книге органа местного самоуправления). Регистрация: На территории Российской Федерации по месту жительства или пребывания

Доступные типы недвижимости: Частный дом, Строительство частного дома, Вторичная недвижимость, Первичная недвижимость.

Объекты и застройщики, аккредитованные по сельской ипотеке указаны на сайте: svoedom.ru

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