Россельхозбанк предлагает кредит "Удачный процент" для зарплатных клиентов

Россельхозбанк запустил для участников зарплатных проектов кредит "Удачный процент" на новых условиях: теперь ставка составляет 9,9%* годовых по потребительским кредитам без обеспечения в сумме от 1 млн рублей и сроком кредитования от 1 года.

Акция продлится до 1 июня 2019 года. Для оформления кредита клиентам необходимо предоставить паспорт гражданина РФ и заполнить анкету**. Срок рассмотрения заявки составляет до 3 дней.

Получить более подробную информацию об условиях кредитных продуктов АО "Россельхозбанк" можно на официальном сайте Банка.

*при условии оформления личного страхования жизни, здоровья.

** для мужчин в возрасте до 27 лет включительно обязательно предоставление военного билета.

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