Россельхозбанк предлагает кредит "Удачный процент" для зарплатных клиентов

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27.02.19 10:39
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Россельхозбанк запустил для участников зарплатных проектов кредит "Удачный процент" на новых условиях: теперь ставка составляет 9,9%* годовых по потребительским кредитам без обеспечения в сумме от 1 млн рублей и сроком кредитования от 1 года.
Акция продлится до 1 июня 2019 года. Для оформления кредита клиентам необходимо предоставить паспорт гражданина РФ и заполнить анкету**. Срок рассмотрения заявки составляет до 3 дней.
Получить более подробную информацию об условиях кредитных продуктов АО "Россельхозбанк" можно на официальном сайте Банка.
*при условии оформления личного страхования жизни, здоровья.
** для мужчин в возрасте до 27 лет включительно обязательно предоставление военного билета.
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