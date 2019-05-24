Россельхозбанк предлагает новые монеты из драгоценных металлов

В Россельхозбанке пополнился ассортимент изделий из драгоценных металлов. В числе новинок – памятные монеты из серебра "Самый лучший класс" и "Школьная пора".

Изделия этой серии выпущены из серебра 999 пробы, страна-эмитент Камерун. Монеты имеют уникальный дизайн и выполнены в самом высоком качестве чеканки "пруф" с использованием технологии цветной печати. В центральной части монет изображение школьников – девочки и мальчика со школьным звонком.

Каждая монета находится в защитной капсуле и упакована в оригинальный футляр, что делает изделия готовым и оригинальным подарком для учителей в преддверии выпускных.

"Россельхозбанк постоянно расширяет ассортимент памятных и инвестиционных монет, а также совершенствует условия открытия ОМС и купли-продажи слитков из драгоценных металлов", – отметил исполняющий обязанности директора Санкт-Петербургского филиала Россельхозбанка Дмитрий Новожилкин.

Более подробную информацию об ассортименте и котировках монет из драгоценных металлов можно получить на сайте www.rshb.ru.

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