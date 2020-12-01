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Россельхозбанк запускает акцию "Счёт в Вашу пользу" с кэшбэком 20% для юридических лиц и предпринимателей

Новости. Экономика
10:07, 02 Декабря 2020
фото: © rshb.ru
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С 1 декабря 2020 года по 28 февраля 2021 года в Россельхозбанке действует новогодняя акция "Счёт в Вашу пользу" для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Предложение позволяет новым корпоративным клиентам воспользоваться бесплатным расчетно-кассовым обслуживанием и получить кэшбэк в размере 20%.

В рамках акции новый клиент Россельхозбанка открывает расчетный счет в рублях и выбирает один из четырех тарифных планов обслуживания: "Базовый комфорт", "Расчетный эконом", "Расчетный стандарт", "Расчетно-кассовый оптима". На протяжении 2 месяцев с момента подключения тарифного плана банк не взимает оплату за его использование.

При выборе тарифного плана клиент может оформить бизнес-карту, что позволяет получить кэшбэк за операции по оплате товаров и услуг, совершенных с помощью самой карты или ее реквизитов. При этом кэшбэк начисляется только за те транзакции, которые были совершены в первые 30 дней с момента активации карты. Максимальная сумма кэшбэка зависит от выбранного тарифного плана.

"В преддверии Нового года банки традиционно предлагают клиентам специальные условия обслуживания и различные бонусы. Мы рады в юбилейный для нашего банка год предложить потенциальным клиентам решение, которое даст возможность не только сэкономить, но и заработать, что особенно важно накануне новогодних праздников", – прокомментировал директор Санкт-Петербургского регионального филиала АО "Россельхозбанк" Алексей Кольчик.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3349 (выдана Банком России 12.08.2015.

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