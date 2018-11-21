Россельхознадзор Карелии рассказал о новом опасном для человека вредителе

Специалисты управления Россельхознадзора сообщили об обнаружении работниками ведомства опасной мухи, завезенной из заграничных государств.

В октябре Россельхознадзор впервые обнаружил многоядную муху-горбатку. Этот вредитель ранее отсутствовал на территории стран Евразийского экономического союза.

По данным службы, был предотвращен ввоз продукции, зараженной вредителем. В 75 случаях товар ехал из Турции и в одном случае – из Германии.

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