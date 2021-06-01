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Россельхознадзор обнаружил в Карелии сельхозземли, превратившиеся в болото

Новости. Общество
14:01, 02 Июня 2021
фото: © freepik.com

Земельный участок сельскохозяйственного назначения в Кондопожском районе не использовался арендатором и был заболочен, сообщили в ведомстве.

Специалисты управления Россельхознадзора проверили земельный участок, расположенный в районе села Кончезеро. 206 га сельхозземель находится в аренде у местного жителя с июня 2017 года.

Проверка показала, что участок покрыт сухой сорной растительностью, часть его заболочена и захламлена порубочными остатками деревьев и кустарников.  

Кроме того, мелиоративные каналы на участке заросли ольхой, ивой, березой высотой от 3,5 до 5 м. Часть каналов захламлена ветками, сучьями, порубочными остатками древесно-кустарниковой растительности.

Установлено, что хозяйственная деятельность, связанная с обеспечением сельскохозяйственного производства, на участке не ведется.

Россельхознадзор направил информацию о неиспользовании земли в Министерство имущественных и земельных отношений Карелии. Арендаторам выдали предостережения о недопустимости нарушения требований законодательства.

Ранее сотрудники Россельхознадзора нашли в партии черешни из Узбекистана бурую монилиозную гниль.

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