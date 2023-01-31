«Россети Северо-Запад» обеспечили мощность для лыжной трассы на севере Карелии

На лыжне в Беломорске по программе поддержки местных инициатив установили освещение.
Энергетики подключили объект к своим сетям – теперь заниматься спортом в Беломорске можно в любое время суток
«Россети Северо-Запад» дают несколько простых советов решившим встать на лыжи, как чувствовать себя уверенно:
- выберите удобные ботинки,
- держите ноги полусогнутыми, а лыжи параллельно друг другу,
- наклоните корпус вперед, сохраняйте баланс и смотрите прямо перед собой,
- если теряете равновесие, падайте на бок.
И главное: катайтесь, когда светло!
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