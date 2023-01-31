«Россети Северо-Запад» обеспечили мощность для лыжной трассы на севере Карелии

На лыжне в Беломорске по программе поддержки местных инициатив установили освещение.

Энергетики подключили объект к своим сетям – теперь заниматься спортом в Беломорске можно в любое время суток

«Россети Северо-Запад» дают несколько простых советов решившим встать на лыжи, как чувствовать себя уверенно:

- выберите удобные ботинки,

- держите ноги полусогнутыми, а лыжи параллельно друг другу,

- наклоните корпус вперед, сохраняйте баланс и смотрите прямо перед собой,

- если теряете равновесие, падайте на бок.

И главное: катайтесь, когда светло!