«Россети Северо-Запад» реконструировали линию в поселке Кестеньга Лоухского района

Чистые озера Карелии очень популярны у рыбаков со всей России. Одно из известных хорошим уловом — Топозеро, где водится 19 видов рыб.

Скажем по секрету: хариуса тут можно поймать на ультралайт.

Вокруг нетронутая природа, строгие северные пейзажи. Кстати, умиротворяющий штиль может в одночасье смениться штормом. Чтобы не застрять на одном из 144 островов, не лишними в рюкзаке у туриста будут барометр и сигнальные дымовые шашки.

Здесь на линии электропередачи 10 кВ мы заменили более 100 опор и смонтировали 9 км изолированного провода, устойчивого к непогоде. Повысили надёжность электроснабжения жителей прибрежного поселка Кестеньга.