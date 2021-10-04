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«Россети Северо-Запад» реконструировали линию в поселке Кестеньга Лоухского района

Новости. Общество
09:19, 04 Октября 2021
фото: © Дмитрий Савватеев

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Чистые озера Карелии очень популярны у рыбаков со всей России. Одно из известных хорошим уловом — Топозеро, где водится 19 видов рыб.

Скажем по секрету: хариуса тут можно поймать на ультралайт.

Вокруг нетронутая природа, строгие северные пейзажи. Кстати, умиротворяющий штиль может в одночасье смениться штормом. Чтобы не застрять на одном из 144 островов, не лишними в рюкзаке у туриста будут барометр и сигнальные дымовые шашки.

Здесь на линии электропередачи 10 кВ мы заменили более 100 опор и смонтировали 9 км изолированного провода, устойчивого к непогоде. Повысили надёжность электроснабжения жителей прибрежного поселка Кестеньга.

 
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