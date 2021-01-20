"Россети Северо-Запад" в 2021 году увеличат ремонтную программу в Карелии на 40%

В 2021 году Карельский филиал "Россети Северо-Запад" направит на ремонт энергообъектов 529 млн рублей – почти на 40% больше, чем в прошлом году.

В наступившем году сетевая компания заменит более двух тысяч опор и 136 км провода на ЛЭП. Особое внимание будет уделено замене обычного провода на самонесущий изолированный – он более прочен и устойчив к неблагоприятным погодным условиям.

В течение года работы будут проводиться во всех районах республики. Самый большой объем работ по замене опор и провода энергетики выполнят в п.Новая Вилга Прионежского района; в Кондопожском районе – на ЛЭП, соединяющей Кондопогу, Новинку, Кулмуксу и Горку, а также в селе Спасская Губа.

На линии электропередачи 110 кВ "Олений – Ругозеро", которая проходит в Сегежском и Муезерском районах, продолжат замену грозозащитного троса – в этом году там будет заменено 47 км.

Работы по ремонту трансформаторов и выключателей проведут на подстанциях 110 кВ "Ляскеля", 35 кВ "Вешкелица", 35 кВ "Подпорожье", 110 кВ "Ведлозеро", 110 кВ "Беломорск", 110 кВ "Ругозеро".

В 2020 году филиал отремонтировал 260 км линий электропередачи 0,4–110 кВ. Энергетики заменили 2 268 опор, 100 км провода, 10 тысяч изоляторов, 33 км грозозащитного троса. На подстанциях напряжением 35–110 кВ отремонтировали коммутационное оборудование, которое обеспечивает связь диспетчеров с энергообъектами. Выполнили ремонт силовых трансформаторов на пяти высоковольтных подстанциях.

Помимо этого, по программе повышения надежности введено в эксплуатацию 91 км линий электропередачи. Из крупных проектов – замена 17 км провода на ЛЭП 10 кВ "Эссойла – Сяпся – Кудама" Пряжинского района; техническое перевооружение (замена провода и опор) участков линий 10 кВ в с.Нюхча и п.Вирандозеро в Беломорском районе.

Помимо повышения надежности электроснабжения, в числе основных направлений деятельности – льготное технологическое присоединение к электросетям. В 2020 году энергетики исполнили 988 "льготных" договоров на сумму 543 тысячи рублей (такая категория заявителей платит за услугу подключения всего 550 рублей), вложив в их реализацию более 142 миллионов рублей.