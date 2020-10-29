"Россети" завершили подготовку к зиме во всех регионах

Глава "Россетей" Павел Ливинский доложил Министру энергетики РФ Александру Новаку и Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиру Якушеву о 100% готовности электросетевого комплекса к зимним максимумам.

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, все компании Группы "Россети" прошли период подготовки с опережением графиков, в полном объёме выполнили намеченные мероприятия по обеспечению надёжного функционирования сетей.

Физические объёмы работ по основным номенклатурным позициям сохранены либо увеличены, в том числе проведён ремонт 45 191 км ЛЭП 35 кВ и выше (+8% в годовом сравнении) и 613 трансформаторов (+1%).

На 100% сформирован запас оборудования, обеспечена полная готовность персонала к аварийно-восстановительным работам (10 082 бригады, 50 305 человек).

Подразделения укомплектованы необходимой автомобильной и спецтехникой (24 721 единица).

В резерве у электросетевых компаний – 6 014 передвижных источников питания общей мощностью 482,2 МВт.

Заключено 1 565 соглашений о взаимодействии с МЧС России, Росгидрометом, дорожными службами и подрядными организациями.

"Третий год подряд улучшаются показатели надёжности "Россетей". С 2017 года продолжительность и частота прекращения передачи электроэнергии на точку поставки сокращены на 60% и 28%. Количество технологических нарушений c перерывами электроснабжения потребителей уменьшено на 52%", – добавил Павел Ливинский.

В Карелии энергетики "Россети Северо-Запад" так же в полном объеме выполнили работы по подготовке к осенне-зимнему периоду. Отремонтировали порядка 200 км линий электропередачи, в том числе заменили более 1600 опор. Расчистили 550 га просек. Сформировали авариный запас материалов, подготовили спецтехнику, 76 резервных источников питания общей мощностью почти 4 МВт.

На ремонт электросетевого комплекса в Карелии "Россети Северо-Запад" направили в этом году более 340 млн рублей.