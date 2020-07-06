России спрогнозировали падение ВВП

ВВП России в 2020 году упадет на 6% и будет восстанавливаться умеренными темпами в 2021-2022 годах, говорится в докладе Всемирного банка.

"Под влиянием глубокого спада мировой экономики, спровоцированного пандемией COVID-19, ВВП России, согласно прогнозам, в 2020 году упадет на 6% до 11-летнего минимума, а в 2021-2022 годах будет восстанавливаться умеренными темпами", – отмечается в докладе.

Отмечается, что падение темпов роста российской экономики дополнительно усугубляется резким падением цен на нефть –до 53% в период с января по май 2020 года, пишут "Известия".



По данным Всемирного Банка, по итогам 2020 года совокупное потребление домохозяйств сократится на 4,9%, а валовые инвестиции в основной капитал – на 8%. Кроме того, эксперты Всемирного банка подчеркнули, что в апреле – мае 2020 года отрицательный рост отразился на многих секторах: в обрабатывающем секторе сокращение составит за этот период 8,6%, добыча полезных ископаемых упадет на 8,4%, что приведет к быстрому сокращению промышленного производства, а транспортный сектор испытает сокращение на 7,7% в результате падения объемов торговли с начала года.



Согласно докладу, при отсутствии второй волны пандемии может начаться умеренное восстановление экономики с переносом определенного позитивного импульса на 2021 год, когда рост ВВП, как ожидается, выйдет в положительную зону и составит 2,7% и далее в 2022 году ускорится до 3,1%. Эксперты Всемирного банка ожидают, что по мере снижения неопределенности основным двигателем роста экономики будет потребление домохозяйств, а инвестиции в 2021 году вырастут примерно на 3%.