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Россия готова предоставить ЕС вакцину от коронавируса для пушных зверей

Новости. Общество
18:20, 21 Июля 2021
фото: ©Александр Поляков/РИА НОВОСТИ

Речь идет о бесплатных поставках для научных исследований.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от ковида для животных «Карнивак-Ков». Она была разработана учеными подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных. Клинические испытания вакцины были проведены на норках, лисах и песцах.

Как сообщила РИА «Новости» советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано, Россия готова предоставить Евросоюзу до 5 тысяч доз вакцины от коронавируса для пушных зверей и научное сопровождение. Речь идет о бесплатных поставках для научных исследований. Заинтересованность в препарате уже высказали польские заводчики пушных животных.  

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