Россия готова предоставить ЕС вакцину от коронавируса для пушных зверей

Речь идет о бесплатных поставках для научных исследований.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от ковида для животных «Карнивак-Ков». Она была разработана учеными подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных. Клинические испытания вакцины были проведены на норках, лисах и песцах.

Как сообщила РИА «Новости» советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано, Россия готова предоставить Евросоюзу до 5 тысяч доз вакцины от коронавируса для пушных зверей и научное сопровождение. Речь идет о бесплатных поставках для научных исследований. Заинтересованность в препарате уже высказали польские заводчики пушных животных.