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Россия начала производство первых в мире тестов «4 в 1» на ВИЧ, гепатиты и сифилис

Новости. Общество
20:40, 28 Апреля 2021
фото: Фонд развития промышленности
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В России началось серийное производство тест-системы для диагностики ВИЧ, гепатитов В и С, а также сифилиса.

Российская биотехнологическая компания «Биопалитра» запустила в ОЭЗ «Санкт-Петербург» серийное производство тест-системы «4 в 1» «МультиСКРИН» для диагностики ВИЧ, гепатитов В и С, сифилиса. Об этом сообщается на сайте Фонда развития промышленности, передает Лента.ру.

Отмечается, что это первый в мире комбинированный тест, который позволит одновременно выявить сразу четыре заболевания. «„МультиСКРИН“ — запатентованная планшетная тест-система, которая за один анализ позволяет выявить наличие маркеров ВИЧ-инфекции, гепатита В и С, сифилиса. Так называемая „госпитальная четверка“ — один из самых востребованных в мире комплексов анализов, необходимых при госпитализации, в службе крови и во многих других ситуациях», — говорится в сообщении.

В настоящий момент в мире нет подобных тест-систем, которые могут диагностировать четыре инфекции в одном анализе. Компания планирует производить в год 60 тысяч планшетов или 5,76 миллиона тестов. Первая партия была направлена в федеральную сеть клинико-диагностических лабораторий «Ситилаб». Тесты также будут поставлять в крупные государственные и частные клиники, станции переливания крови, диагностические центры.

Фонд развития промышленности в 2018 году предоставил «Биопалитре» льготный заем в размере 50,7 миллиона рублей на запуск производства комбинированных тест-систем. Общий бюджет проекта превысил 137 миллионов рублей.

Новые тесты позволят в три раза снизить расходы на реагенты и трудозатраты лаборатории. При этом результат исследования становится известен через 1 час 55 минут, что в три раза быстрее, чем отдельная диагностика по каждой инфекции.

«МультиСКРИН» уже прошел клинические испытания и получил регистрационное удостоверение. Разработка также прошла дополнительные тестирования на базе московского НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Исследование подтвердило специфичность на уровне более 99 процентов и чувствительность — 100 процентов.

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