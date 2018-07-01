Россия обыграла Испанию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018

Футболисты сборной России в серии послематчевых пенальти обыграли сборную Испании и впервые в истории вышли в четвертьфинал Чемпионата мира.

Основное время встречи на московском стадионе "Лужники" завершилось со счетом 1:1. На 11-й минуте защитник сборной России Сергей Игнашевич поразил собственные ворота, а на 41-й минуте Артем Дзюба с пенальти восстановил равенство, отмечает РИА Новости.

Дополнительное время прошло без забитых мячей, а в серии пенальти точнее оказались российские футболисты - 4:3.

Соперник сборной России по четвертьфиналу определится в матче команд Хорватии и Дании, который начнется в 21 час.

Четвертьфинальная встреча пройдет 7 июля на стадионе "Фишт" в Сочи.