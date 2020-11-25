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Россия продолжает бить рекорды по ежесуточному числу смертей от коронавируса

Новости. Общество
11:47, 26 Ноября 2020
фото: © EPA-EFE/Peter Foley
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За минувшие сутки в России скончались 524 человека, инфицированных коронавирусом, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 25 487 случаев COVID-19.
Общее число инфицированных коронавирусом в России на 26 ноября составило 2 187 990 человек.

Выздоровели за время пандемии 1 685 492 человека, за сутки выписаны по выздоровлению 25 073 пациента.

Летальных случаев за все время: 38 062, за сутки от коронавируса скончались 524 человека – это рекордное число за все время пандемии.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 74,2 млн тестов на коронавирус, за последние сутки - 505 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 26 ноября остаются 492 333 человека.

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Комментарии

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zanoza
2020-11-26 14:01:53
Делаем вид, что всё нормально, однако.
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