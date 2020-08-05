Россия сняла ограничения на безвизовый въезд иностранцев для краткосрочных командировок

Премьер-министр России Михаил Мишустин снял ограничения в среду, 5 августа.

Как уточняется в пояснительной записке к документу, изменения касаются иностранцев, имеющих дипломатические или служебные паспорта стран, с которыми у РФ есть действующие соглашения о безвизовых поездках, пишут "Известия".

Напомним, 28 июня в российском МИДе заявили о возможности выдать пятилетние визы иностранцам. При этом замглавы ведомства, статс-секретарь Евгений Иванов за несколько дней до этого сообщал, что с 2021 года граждане 113 стран смогут въезжать в Россию, не оформляя бумажную визу.

Чиновник уточнил, что население этих государств в сумме составляет почти 4 млрд человек. При этом единая электронная виза будет действительна для въезда в страну через любой из технически оснащенных соответствующим образом пунктов пропуска через границу.