Россия стала рекордсменом по поставке энергоносителей в США

Экспорт энергоносителей в США стал рекордным для России за последние восемь лет.

Россия стала вторым по величине поставщиком энергоносителей в США, пишут РИА Новости.

Осенью прошлого года Россия резко увеличила объемы поставок нефти и нефтепродуктов в США. Это следует из отчета американского министерства энергетики за январь-ноябрь 2019 года.

В октябре США закупили у России 20,9 млн баррелей, сделав ее вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов. На первом месте – Канада, которая экспортировала 136,5 млн баррелей.

Поставки из Мексики составили 17,089 млн баррелей, из Саудовской Аравии — 13,766 млн баррелей.

Как отмечают аналитики Caracas Capital в отчете, с которым ознакомился РБК, экспорт энергоносителей в США стал рекордным для России за последние восемь лет. Больше страна поставляла только в ноябре 2011 года.