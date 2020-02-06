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Россия стала рекордсменом по поставке энергоносителей в США

Новости. Экономика
21:05, 06 Февраля 2020
фото: © Reuters
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Экспорт энергоносителей в США стал рекордным для России за последние восемь лет.

Россия стала вторым по величине поставщиком энергоносителей в США, пишут РИА Новости.

Осенью прошлого года Россия резко увеличила объемы поставок нефти и нефтепродуктов в США. Это следует из отчета американского министерства энергетики за январь-ноябрь 2019 года.

В октябре США закупили у России 20,9 млн баррелей, сделав ее вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов. На первом месте – Канада, которая экспортировала 136,5 млн баррелей.

Поставки из Мексики составили 17,089 млн баррелей, из Саудовской Аравии — 13,766 млн баррелей.

Как отмечают аналитики Caracas Capital в отчете, с которым ознакомился РБК, экспорт энергоносителей в США стал рекордным для России за последние восемь лет. Больше страна поставляла только в ноябре 2011 года.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-02-06 21:16:28
Мы - США, а они - продажному "батьке". У наших логика где?
Гость
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