890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Индекс самоизоляции в Петрозаводске показал, что на улице есть люди 2
10.05.2020 15:42
Дезинфекция Петрозаводска продолжается (ФОТО) 15
10.05.2020 17:36
Дачный дом сгорел ночью под Петрозаводском
Сегодня 08:19
Снег и сильный ветер обрушатся сегодня на Карелию 1
Новое
Сегодня 13:37
Сотрудник карельского ОМОН показал, как тренировать силу и выносливость дома (ВИДЕО) 8
10.05.2020 16:20

Россия вышла на третье место в мире по числу зараженных COVID-19

Новости. Общество
12:25, 11 Мая 2020
фото: © Александр Демьянчук/ТАСС
Загрузка...

За сутки общее число зараженных коронавирусом в России увеличилось до 221 тысячи. С учетом обновленных данных оперативного штаба, страна обошла по этому показателю Великобританию и Италию.

По состоянию на 11 мая еще 11,5 тыс. новых случаев заболевания выявлено в России. Всего в стране заболели коронавирусом 221 344 человека, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, больше случаев заболевания выявлено только в двух странах: США (1,3 млн) и Испании (224,3 тыс.).

С учетом обновленных данных оперативного штаба Россия обошла по этому показателю Великобританию, где подтверждено 220,4 тыс. случая заражения COVID-19, и Италию (219 тыс.), пишет РБК.

Напомним, в Карелии за минувшие сутки число случаев Covid-19  увеличилось до 171.         

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.05.2020, 09:54
В Карелии глухарь попал в объектив фотоловушки (ФОТО)
04.05.2020, 09:13
Число заразившихся коронавирусом жителей Карелии приближается к сотне
05.05.2020, 15:47
Очагов распространения Covid-19 в многоквартирных домах Петрозаводска стало больше
07.05.2020, 16:26
Глава Карелии назвал возможные сроки открытия ресторанов и кафе
09.05.2020, 15:07
Особый режим въезда-выезда граждан могут ввести в Петрозаводске из-за Covid-19
06.05.2020, 09:14
Семь новых случаев коронавируса выявлено в Карелии

Чтиво

08.05.2020 16:08
Без политики
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
Для забора анализа "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный бокс с отдельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе, исключить возможные контакты пациентов между собой.
Юрий Лупандин. Когда уходят легенды 2
08.05.2020 14:40
Маркетплейс "Сделано в Карелии" – одна из форм помощи предпринимателям 6
30.04.2020 13:36
архив чтиво

Медиа

День Победы в Петрозаводске, 9 мая 2020 год
10.05.2020 22:27
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»