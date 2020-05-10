Россия вышла на третье место в мире по числу зараженных COVID-19

За сутки общее число зараженных коронавирусом в России увеличилось до 221 тысячи. С учетом обновленных данных оперативного штаба, страна обошла по этому показателю Великобританию и Италию.

По состоянию на 11 мая еще 11,5 тыс. новых случаев заболевания выявлено в России. Всего в стране заболели коронавирусом 221 344 человека, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, больше случаев заболевания выявлено только в двух странах: США (1,3 млн) и Испании (224,3 тыс.).

С учетом обновленных данных оперативного штаба Россия обошла по этому показателю Великобританию, где подтверждено 220,4 тыс. случая заражения COVID-19, и Италию (219 тыс.), пишет РБК.

Напомним, в Карелии за минувшие сутки число случаев Covid-19 увеличилось до 171.