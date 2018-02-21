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Новости. Общество
20:40, 21 Февраля 2018

Россиян могут обязать копить на ипотеку

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В Госдуму планируют внести законопроект о безотзывном вкладе.

Законопроект подразумевает внесение изменений в Гражданский кодекс. Средства с безотзывного вклада нельзя будет частично или полностью снять до определенного в договоре срока, сообщает РИА Новости.

По словам председателя комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолия Аксакова, подобный формат позволит гражданам легче получить ипотечный кредит и впоследствии его погашать.

"Такой вид вклада сформировался в Германии, во Франции. Люди на этом вкладе накапливают деньги для первоначального взноса, а потом получают в этом же банке ипотечный кредит по льготной ставке", — пояснил парламентарий.

Депутат подчеркнул, что предложенный вариант станет выгодным как для клиента, так и для банка. Высокая доходность обеспечит быстрое накопление, а невозможность снять деньги раньше срока позволит кредитной организации использовать средства для своих бизнес-задач.

Предполагается, что для пополнения вклада можно будет использовать материнский капитал, а ставка по ипотеке может упасть до 1-2%. Законопроект внесут в Госдуму в марте-апреле.

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Комментарии

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User
2018-02-21 22:29:36
В Германии и Франции бывает годовая инфляция в 40% и более? А сколько раз обесценивались вклады немцев и французов в их банках? А замораживали ли там хоть раз пенсионные накопления? А какова там ставка по ипотечному кредиту? Не иначе, "слуги народа" замыслили в очередной раз развести население на деньги!
Leopol'd
2018-02-21 22:21:53
Лет 10 минимум накопления, для молодых вкладчиков. За 10 лет у нас экономику (и рубль) несколько раз "колбасит". Какие Германии-Франции?! Там изменения в экономике на пару процентов вызывают скандалы и митинги. А у нас за полгода рубль вдвое уронили к деньгам и ничего.
Кальтер
2018-02-21 20:58:52
Как же эти "эксперты" надоели сравнивать с Германией, Францией - вы сначала уровня жизни и доходов добейтесь до этих стран. Доходов обычных людей, а не верхушек власти и приближенных.
Гость
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