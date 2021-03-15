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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с бонусами и запугиванием

Новости. Общество
21:05, 16 Марта 2021
фото: © shutterstock.com/Elnur
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Мошенники придумали новую схему обмана россиян, на этот раз они анонсируют "бонусы" от государства.

Об этом рассказала РИА Новости руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.

Злоумышленники рассылают СМС о поступлении "бонусов", после чего начинают запугивать — если получатель не перейдет по ссылке, его ждет суд.

"За несоблюдение такого требования (подтвердить легитимность получения "бонуса". — Прим. ред.) преступники обещают судебное разбирательство и уголовное преследование за незаконное обогащение", — рассказала Лазарева.

Ссылка ведет на качественно подделанный ресурс какого-нибудь ведомства. После перехода по ней мошенники получают доступ к личным данным и сведениям о банковских картах.

Преступники уже использовали легенду с выплатами в период жестких ограничений из-за коронавируса, но тогда они реализовывали ее через распространение фейковых новостных телесюжетов федеральных каналов и рекламы в соцсетях.

"Сейчас легенду просто переоформили для более адресного использования через рассылку СМС, поскольку в соцсетях такие сообщения стали блокироваться", — пояснила эксперт.

Лазарева напомнила, что любая адресная помощь и поддержка производится исключительно по запросу гражданина и никак иначе.

 
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