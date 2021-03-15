Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с бонусами и запугиванием

Мошенники придумали новую схему обмана россиян, на этот раз они анонсируют "бонусы" от государства.

Об этом рассказала РИА Новости руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.

Злоумышленники рассылают СМС о поступлении "бонусов", после чего начинают запугивать — если получатель не перейдет по ссылке, его ждет суд.

"За несоблюдение такого требования (подтвердить легитимность получения "бонуса". — Прим. ред.) преступники обещают судебное разбирательство и уголовное преследование за незаконное обогащение", — рассказала Лазарева.

Ссылка ведет на качественно подделанный ресурс какого-нибудь ведомства. После перехода по ней мошенники получают доступ к личным данным и сведениям о банковских картах.

Преступники уже использовали легенду с выплатами в период жестких ограничений из-за коронавируса, но тогда они реализовывали ее через распространение фейковых новостных телесюжетов федеральных каналов и рекламы в соцсетях.

"Сейчас легенду просто переоформили для более адресного использования через рассылку СМС, поскольку в соцсетях такие сообщения стали блокироваться", — пояснила эксперт.

Лазарева напомнила, что любая адресная помощь и поддержка производится исключительно по запросу гражданина и никак иначе.