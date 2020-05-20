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Россиян предупредили о новых видах мошенничества на фоне коронавируса

Новости. Общество
20:40, 20 Мая 2020
фото: © shutterstock.com
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Сбербанк обнаружил несколько новых схем мошенничества, к которым прибегают злоумышленники в период пандемии COVID-19.

Фейковые кадровые агентства предлагают гражданам, оставшимся без работы в результате ограничений из-за коронавируса, устроиться на удаленную работу, а попутно получать вознаграждения за участие в акциях известных брендов, пишет "Российская газета".

Осчастливленный соискатель заполняет анкету с личными данными, и ему приходит письмо, что он принят. Следующий этап – "новому работнику" предлагается перевести деньги за некое оборудование.

"В результате ни денег, ни работы", – пояснил заместитель председателя банка Станислав Кузнецов

Зампред Сбербанка также предостерегает россиян от участия в мошенничестве с налогами. Оно заключается в том, что злоумышленники публикуют видео, в котором предлагают гражданам вернуть НДС, пройдя по ссылке в описании к ролику.

Россияне, поверившие в это обещание, переходят и самостоятельно совершают расходные операции, из-за которых теряют деньги.

Организаторы еще одной мошеннической схемы предлагают воспользоваться волатильностью криптовалют, также обещая, что это приведет к большой прибыли.

Помимо этого, охотники до чужих денег нередко вывешивают в интернете объявления о продаже тестов на коронавирус. Заинтересованным они присылают ссылки на поддельные сайты, где необходимо оплатить товар. Другие продают маски, указывая на страницах ИНН и ОГРН настоящих компаний. Но деньги они просят перевести на электронные кошельки. После чего покупатели остаются без средств и без товара.

 
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