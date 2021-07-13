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Россиян предупредили о жаре до конца лета

Новости. Погода
22:30, 13 Июля 2021
фото: © Столица на Онего

Научный руководитель Гидрометцентра предупредил россиян, что жара в стране сохранится до конца лета.

Температура на территории России до конца лета, по предварительным прогнозам, будет высокой, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом сообщили РИА Новости.

«По предварительным расчетам оцениваем, что и вторая половина июля и август в среднем по территории нашей страны будут жаркими», — сказал он на пресс-конференции в Москве.

Вильфанд оговорился, что погода будет «нервничать» — на фоне хорошо видимого тренда будут заметны сильные колебания.

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