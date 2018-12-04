Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в конце декабря

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Последняя рабочая неделя 2018 года продлится шесть дней – с понедельника, 24 декабря, по субботу, 29 декабря.
"С субботы, 29 декабря, выходной переносится на понедельник, 31 декабря. Это сделано для того, чтобы новогодние выходные не прерывались", – уточнили в Роструде.
Каникулы продлятся десять дней – с воскресенья, 30 декабря до вторника, 8 января включительно, пишет "РИА Новости".
В ведомстве также рассказали, что в 2019 году в соответствии с постановлением правительства "О переносе выходных дней в 2019 году" перенесены выходные дни: с субботы 5 января на четверг 2 мая и с воскресенья 6 января на пятницу 3 мая.
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