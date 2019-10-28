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Новости. Общество
22:00, 28 Октября 2019
фото: pixabay.com / funnytools

Россиян ждут возможные сбои в телевещании

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Телецентр начал сокращать сотрудников из-за неплатежей "Первого канала" и его подрядчиков.

Финансовые проблемы ФГУП "Телевизионный технический центр "Останкино", вызванные неплатежами со стороны "Первого канала" и его подрядчиков, ставят под угрозу эфиры всех клиентов Останкинского телецентра. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на заявление гендиректора ФГУПа Михаила Шубина.

Шубин также заявил, что начинает оптимизацию штата. По его словам, долги "Первого канала" и его подрядчиков оставляют "Останкино" без четверти или даже трети доходов: "Три-четыре месяца в году телецентр не может ни работать, ни дышать".

Из-за отсутствия денег и регламентных работ, говорит Шубин, под угрозой техническая работа телецентра, т. е. эфиры всех вещателей – клиентов "Останкино": "Впервые за 15-летнюю практику последние три-четыре года аварийность стала нарастать, причем лавинообразно. Мы во многих вещах не гарантируем эфир, работоспособность телецентра. Это крайне мерзкая ситуация, но ничего сделать не можем".

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