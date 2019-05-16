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Новости. Общество
20:40, 16 Мая 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/ Александра Мудрац

Россиянам добавят один день к отпуску

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Дополнительный оплачиваемый день отпуска для прохождения диспансеризации может стать ежегодным.

Сейчас он предоставляется основной массе работников раз в три года, пишет news.mail.

Минтруд России готовит поправки в законодательство на этот счет. Вопрос обсуждается с другими ведомствами, профсоюзами и работодателями. Об этом "Российской газете" сообщили в министерстве.

Есть поручение премьер-министра Дмитрия Медведева: до 20 июня Минтруду России подготовить и представить в правительство предложения по внесению изменений в Трудовой кодекс, предусматривающие право работника в возрасте от 40 лет на ежегодное освобождение от работы на один рабочий день с сохранением за ним места работы и среднего заработка для прохождения диспансеризации.

Напомним, с начала этого года каждый работающий россиянин раз в три года может взять один дополнительный день оплачиваемого отпуска на прохождение диспансеризации, а предпенсионеры — ‪два дня каждый год.

Но 6 мая вступил в силу обновленный порядок проведения диспансеризации и профилактических медосмотров, утвержденный приказом Министерства здравоохранения России. И по этому документу диспансеризацию россиянам 40 лет и старше рекомендуется проходить не раз в три года, а каждый год.

Прежняя периодичность сохраняется только для молодежи 18−39 лет. В связи с этим и обсуждается возможность внесения поправок в Трудовой кодекс.

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Комментарии

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Мизантроп
2019-05-16 21:05:02
За один день не пройти. Неделю надо, а то и две.
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