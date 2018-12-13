Россиянам могут разрешить приостанавливать платежи по ипотеке

Экспертный совет по защите прав потребителей финансовых услуг при ЦБ выступил с инициативой разрешить приостанавливать платежи по ипотеке заемщикам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

По словам первого заместителя председателя ЦБ Сергея Швецова, речь идет о том, чтобы дать возможность приостанавливать выплаты по ипотеке, например, из-за потери работы. Также обсуждается идея снижать заемщикам ежемесячный платеж не менее чем на 50% на срок от 6 месяцев, сообщают "Вести Карелии".

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