Россиянам могут разрешить приостанавливать платежи по ипотеке

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Экспертный совет по защите прав потребителей финансовых услуг при ЦБ выступил с инициативой разрешить приостанавливать платежи по ипотеке заемщикам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
По словам первого заместителя председателя ЦБ Сергея Швецова, речь идет о том, чтобы дать возможность приостанавливать выплаты по ипотеке, например, из-за потери работы. Также обсуждается идея снижать заемщикам ежемесячный платеж не менее чем на 50% на срок от 6 месяцев, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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