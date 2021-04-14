Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Число умерших от коронавируса в Карелии вновь увеличилось на три человека и достигло 426 1
Сегодня 09:26
Очередная партия арестованных приставами автомобилей в Карелии выставлена на продажу
Сегодня 12:02
Карельские геологи отметили свой профессиональный праздник 3
Сегодня 09:30
Еще два кандидата вступили в борьбу за должность сити-менеджера Петрозаводска 13
Сегодня 16:59
Бывшая жительница Петрозаводска пыталась спасти тонущего в реке пенсионера 1
Сегодня 09:22
Водитель в Карелии выпил и зарезал автомастера за якобы некачественный ремонт машины 2
Сегодня 16:26
В Петрозаводске изнасиловали женщину в подъезде 4
Сегодня 18:33

Россиянам предложили обменять поездку в Турцию на тур по стране

Новости. Общество
21:05, 14 Апреля 2021
фото: pixabay.com / oleg_mit
Загрузка...

Путевку, купленную в Турцию или Танзанию, можно обменять на путешествие по России, сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма.

Сообщение ведомства цитирует ТАСС.

"Отметим, что по согласованию с туроператором, путевку, купленную в Турцию или Танзанию можно обменять на путешествие по России", - говорится в сообщении Ростуризма.

На период с 15 апреля по 31 мая туры в Турцию забронировали более 500 тыс. россиян, сообщила ранее ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По данным аналитической службы АТОР, общая стоимость забронированных россиянами туров в Турцию на период до 1 июня составляет 32 млрд рублей. В Танзанию, по предварительным данным, россияне забронировали на апрель - май 6-7 тыс. туров, сообщали ранее в АТОР.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.04.2021, 20:40
В МЧС рассказали, как без нарушений жарить шашлык на даче
07.04.2021, 14:43
Кресло сити-менеджера Петрозаводска готовы занять четыре кандидата, один из которых "святой"
08.04.2021, 11:13
ДАВАЙТЕ ВЫБИРАТЬ: Кто должен стать кандидатом на должность главы Петрозаводска от КПРФ? (ОПРОС)
10.04.2021, 12:01
Фуры застряли на размытой объездной дороге в районе Повенца в Карелии (ВИДЕО)
10.04.2021, 15:41
Глава Минстроя Карелии рассказал о расселении аварийных домов в Петрозаводске
13.04.2021, 12:34
В ответ на жалобу горожанина в БСМП Петрозаводска рассказали о работе приемного покоя

Аналитика

Сегодня 09:35
Капитал
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Карельские геологи отметили свой профессиональный праздник 3
Сегодня 09:30
Реставрация по цене каркасного дома
13.04.2021 16:15
А уголек-то коптит 3
12.04.2021 15:05
Петрозаводск будущего: умный, комфортный и безопасный 24
12.04.2021 09:43
Вся аналитика

Чтиво

12.04.2021 15:50
Без политики
Костная клиника: снятие боли за один сеанс
Боль в спине или суставе – невыносимое ощущение, которое преследует и днём, и ночью, напоминает о себе при каждом неловком движении, мешает работать, жить и радоваться жизни.
АО «ОРЭС - Петрозаводск» не скрывает информации об отключениях
09.04.2021 18:45
Выйду на uuličču, гляну на "село" 16
06.04.2021 09:15
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»