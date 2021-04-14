Россиянам предложили обменять поездку в Турцию на тур по стране

Путевку, купленную в Турцию или Танзанию, можно обменять на путешествие по России, сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма.

Сообщение ведомства цитирует ТАСС.

"Отметим, что по согласованию с туроператором, путевку, купленную в Турцию или Танзанию можно обменять на путешествие по России", - говорится в сообщении Ростуризма.

На период с 15 апреля по 31 мая туры в Турцию забронировали более 500 тыс. россиян, сообщила ранее ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По данным аналитической службы АТОР, общая стоимость забронированных россиянами туров в Турцию на период до 1 июня составляет 32 млрд рублей. В Танзанию, по предварительным данным, россияне забронировали на апрель - май 6-7 тыс. туров, сообщали ранее в АТОР.