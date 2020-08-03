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Россиянам рассказали, как правильно выбрать арбуз

Новости. Общество
19:10, 03 Августа 2020
фото: © pixabay.com
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Роскачество составило рекомендации по выбору арбуза и советует покупать цельный, чистый плод с матовой коркой.

"Качественный плод внешне должен выглядеть свежим, целым, чистым, с окраской и матовым блеском корки", – отмечается в Роскачестве.

Как утверждают эксперты, если корка "глянцевая", то арбуз недозрел. Они также советуют постучать по арбузу. При этом звук должен быть не глухим и не звонким, а чем-то средним между ними – гулким, напоминающим вибрацию, пишет ТАСС.

Рекомендуется проверять арбуз на трещины и повреждения. На корке хорошего арбуза не допускается большое количество дефектов, например, побитостей, рубцов и трещин.

Побитости и трещины – результат хранения и транспортировки ягоды. Не стоит искать на поверхности следы от уколов или думать, что трещины – результат того, что в мякоть арбуза закачивали нитраты, советуют в Роскачестве.

Эксперты напоминают, что белая часть корки арбуза может содержать следы удобрений, поэтому рекомендуется употреблять в пищу только красную мякоть. 

Использование нитратомера при выборе практически бесполезно, поскольку, как сообщили в Роскачестве, для того, чтобы такой прибор давал точный результат, он должен находиться в стерильной среде, которую обычный потребитель обеспечить не в силах.

При выборе арбуза эксперты Роскачества советуют найти земляное пятно – это место, на котором арбуз лежал на земле. Туда не поступает солнечный свет, а значит, не вырабатывается хлорофилл (пигмент, окрашивающий растения в зеленый цвет). Пятно должно быть ярко-желтого цвета – чем ярче, тем лучше, что означает, что арбуз был собран вовремя. При этом земляное пятно должно быть только одно.

 

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